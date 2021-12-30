"Завтра поговорим": Данилов заявил, что на сегодняшний день не видит угрозы открытой агрессии со стороны РФ
В настоящее время власти не видят угрозы открытого вторжения Российской Федерации на украинские территории
Об этом на брифинге после заседания СНБО заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Еспресо.TV.
"Если говорить о большом скоплении, на котором настаивают СМИ за границей, то мы такого не видим. Да, есть определенное увеличение количества военных, но мы все отслеживаем и отдаем себе отчет в том, что там происходит. Сегодня угроз открытой агрессии со стороны РФ мы не видим. Что будет завтра, будем завтра с вами говорить", - подчеркнул он.
По словам Данилова, первоочередной задачей России является дестабилизация внутренней ситуации в Украине.
"В случае внутренней дестабилизации РФ может воспользоваться этой возможностью. Мы должны этого не допустить", – добавил он.
Данилов успокоил украинцев, волнующихся из-за угрозы вторжения российской армии на Новый год.
"Наши специалисты говорят, что большого вторжения РФ не может сделать даже физически на территории нашей страны... Отдыхайте спокойно! Празднуйте!", - сказал он.
- 22 декабря Алексей Данилов заявил, что у украинской границы на расстоянии 200 км находится 122 тыс. российских военных .
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- Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал , что РФ производит плацдарм в оккупированном Крыму: туда перенаправили уже более 600 тысяч российских граждан.
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