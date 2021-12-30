"Завтра поговорим": Данилов заявил, что на сегодняшний день не видит угрозы открытой агрессии со стороны РФ

Об этом на брифинге после заседания СНБО заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Еспресо.TV.

"Если говорить о большом скоплении, на котором настаивают СМИ за границей, то мы такого не видим. Да, есть определенное увеличение количества военных, но мы все отслеживаем и отдаем себе отчет в том, что там происходит. Сегодня угроз открытой агрессии со стороны РФ мы не видим. Что будет завтра, будем завтра с вами говорить", - подчеркнул он.

По словам Данилова, первоочередной задачей России является дестабилизация внутренней ситуации в Украине.

"В случае внутренней дестабилизации РФ может воспользоваться этой возможностью. Мы должны этого не допустить", – добавил он.



Данилов успокоил украинцев, волнующихся из-за угрозы вторжения российской армии на Новый год.



"Наши специалисты говорят, что большого вторжения РФ не может сделать даже физически на территории нашей страны... Отдыхайте спокойно! Празднуйте!", - сказал он.