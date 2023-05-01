Об этом в эфире Эспрессо заявил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

"Сегодня на эвакуацию вызвались два человека, позавчера и два дня назад - ни одного, перед тем - четыре человека. На счет миграции - она наша локальная, местная происходит. Люди поняли, что многоэтажные дома не являются укрытием и они решили, что нужно перебраться в старую часть города, где в основном частный сектор, они так думают, что по нему бьют градами, ствольной артиллерией, минометами, но нередки случаи, что ФАБы прилетали и С-300, и Х-59. считают. И все уговоры, объяснения, к сожалению, пока не очень влияют", - сказал он.