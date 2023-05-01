Уговоры эвакуироваться почти не влияют, жители Авдеевки мигрируют в черте города, - Барабаш
1 мая 2023 года из прифронтовой Авдеевки в Донецкой области решило уехать два человека - объяснения о необходимости эвакуации не сильно влияют
Об этом в эфире Эспрессо заявил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.
"Сегодня на эвакуацию вызвались два человека, позавчера и два дня назад - ни одного, перед тем - четыре человека. На счет миграции - она наша локальная, местная происходит. Люди поняли, что многоэтажные дома не являются укрытием и они решили, что нужно перебраться в старую часть города, где в основном частный сектор, они так думают, что по нему бьют градами, ствольной артиллерией, минометами, но нередки случаи, что ФАБы прилетали и С-300, и Х-59. считают. И все уговоры, объяснения, к сожалению, пока не очень влияют", - сказал он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.03
-
EUR
Покупка 40.93Продажа 41.84
- Актуальное
- Важное