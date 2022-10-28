"Уголовные обвинения неизбежны": детективы завершили расследование убийства украинки, застреленной Болдвином
Офис шерифа Санта-Фе завершил расследование смертельного выстрела на съемочной площадке фильма "Ржавчина", в результате которого была убита украинка оператор Галина Гатчинс
Об этом сообщает New York Post.
Детективы закончили расследование и пришли к выводу, что уголовные обвинения к определенным людям могут быть неизбежны.
"Сегодня окружной прокурор Мэри Кармак-Олтвис получила отчет шерифа округа Санта-Фе о расследовании инцидента на съемочной площадке "Иржи", - говорится в электронном письме Гизера Брюера, представителя главного прокурора Санта-Фе.
Окружная прокуратура и команда следователей и прокуроров начнут тщательный анализ информации и доказательств, чтобы принять решение о предъявлении обвинений.
- В ходе следствия Алек Болдвин неоднократно возражал, что выстрелил из пистолета , который был у него в руках во время репетиции. Затем он заявил, что выстрелил из него случайно. Согласно недавнему отчету судебно-медицинской экспертизы ФБР, огнестрельное оружие не могло выстрелить без нажатия на курок.
- На ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна "Иржа" в 2021 году Алек Болдвин ранил из огнестрельного оружия оператора Галину Гатчинс. Спасти его не удалось.
- Позже актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета и не понимает, как боевой патрон мог попасть на съемочную площадку.
- Семья оператора Галины Гатчинс подала иск против актера Алека Болдвина.
- В сентябре 2022 года в прокуратуре сообщили , что могут выдвинуть Болдвину обвинение в убийстве Галины Гатчинс, произошедшем на съемочной площадке.
- 6 октября Алек Болдвин достиг мирового соглашения с семьей украинской оператора Галины Гатчинс
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