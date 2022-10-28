Об этом сообщает New York Post.

Детективы закончили расследование и пришли к выводу, что уголовные обвинения к определенным людям могут быть неизбежны.

"Сегодня окружной прокурор Мэри Кармак-Олтвис получила отчет шерифа округа Санта-Фе о расследовании инцидента на съемочной площадке "Иржи", - говорится в электронном письме Гизера Брюера, представителя главного прокурора Санта-Фе.

Окружная прокуратура и команда следователей и прокуроров начнут тщательный анализ информации и доказательств, чтобы принять решение о предъявлении обвинений.

В ходе следствия Алек Болдвин неоднократно возражал, что выстрелил из пистолета , который был у него в руках во время репетиции. Затем он заявил, что выстрелил из него случайно. Согласно недавнему отчету судебно-медицинской экспертизы ФБР, огнестрельное оружие не могло выстрелить без нажатия на курок.

На ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна "Иржа" в 2021 году Алек Болдвин ранил из огнестрельного оружия оператора Галину Гатчинс. Спасти его не удалось.

Позже актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета и не понимает, как боевой патрон мог попасть на съемочную площадку.

Семья оператора Галины Гатчинс подала иск против актера Алека Болдвина.

В сентябре 2022 года в прокуратуре сообщили , что могут выдвинуть Болдвину обвинение в убийстве Галины Гатчинс, произошедшем на съемочной площадке.

6 октября Алек Болдвин достиг мирового соглашения с семьей украинской оператора Галины Гатчинс

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