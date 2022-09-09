Уголовные дела по волонтерам - это монополизация власти на обеспечение ВСУ, - нардеп Зинкевич
Обвинение волонтеров в преступлениях носит систематический характер, каждый знает, что могут прийти к нему
Об этом в эфире Еспресо сказала народный депутат Яна Зинкевич.
"Мы видим систематическое обвинение тех или иных волонтеров. Причем не новых, а с именем, в контексте какой-то кражи. Люди работают много лет, имеют репутацию, и мы сейчас в положении, когда каждый знает, что могут прийти к нему. Ко всем сейчас пристальное внимание. Мы понимаем, что ни перед чем не остановятся и будут поносить до конца, даже явно понимая, что это ошибка", – считает она.
Нардеп считает, что власть планирует монополизировать помощь Силам обороны.
"Мне кажется, что это монополизация власти относительно того, что только государство должно заниматься ВСУ и их поддержкой. А при этом все волонтеры плохие, не должно быть лидеров мнений, и для того чтобы сделать невозможной поддержку каких-либо активных граждан", - подытожила Зинкевич.
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