Уголовная ответственность за нападение на медиков "экстренки": в Раде зарегистрировали законопроект

Об этом говорится в карточке законопроекта.



Глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий написал в Telegram, что, по информации Нацполиции, с начала года зафиксировали почти 100 нападений на медицинских работников, по факту которых открыты уголовные производства. Два медика погибли при исполнении служебных обязанностей.



"Весной наш Комитет уже подавал в парламент законопроект по усилению ответственности за нападение на медицинских работников и фармацевтов, но правоохранительный Комитет Верховной Рады вернул документ на доработку", - отметил он.



Радуцкий добавил, что Комитет зарегистрировал законопроект повторно с предложением дополнить Уголовный кодекс статьей 3501 "угроза или насилие в отношении работника системы экстренной медицинской помощи, входящего в состав бригады экстренной (скорой) медицинской помощи".



Так, законопроект предусматривает арест сроком до 6 месяцев или ограничение свободы сроком до 3 лет за угрозу убийством, причинение тяжких телесных повреждений по отношению к работнику "экстренки" при исполнении им служебных обязанностей, примененных с целью препятствования служебной или профессиональной деятельности.



За преднамеренное нанесение побоев, легких или средних телесных повреждений работнику бригады скорой помощи правонарушитель получит наказание ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.



Также, за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения работнику экстренной медицинской помощи при исполнении им служебных обязанностей предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.



По словам Радуцкого, во время рабочего совещания медики скорой жаловались на массовые ложные вызовы. По статистике ежегодно работниками диспетчерских служб "экстренки" фиксируется четверть миллиона заведомо ложных вызовов.



Законопроект увеличивает размер административного наказания за первый такой случай - от 3,4 тыс. грн до 8,5 тыс. грн, за второй, совершенный в течение года, - от 6,8 тыс. грн до 17 тыс. грн или общественные работы сроком от 40 до 60 часов.



Кроме этого, законопроект устанавливает ответственность для родителей несовершеннолетних от 14 до 16 лет за ложный вызов скорой. Для них предлагается ввести штраф от 850 до 1,7 тыс. грн или общественные работы сроком от 20 до 40 часов.

Напомним, с 1 апреля в Украине начала действовать сеть скорой помощи на вертолетах.