"Угольное дело" Медведчука: ГБР вызвало на допрос экс-министра энергетики Демчишина

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Отмечается, что ГБР проводит досудебное расследование так называемого угольного дела, когда высшее политическое руководство заключало соглашения на поставку угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В нем фигурируют нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.

12 ноября Демчишину сообщили о подозрении по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие террористической группе или террористической организации).

Как сообщалось ранее, Демчишин заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями ОРДЛО по поставкам угля на общую сумму более 3 млрд грн. В результате противоправных действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн грн.

По этому делу нардеп Виктор Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом до 7 декабря как возможный организатор.

"В связи с изложенным, в соответствии с требованиями ст.ст. 42, 133, 135 УПК Украины, Демчишин В.В. вызывается в следственное Государственное бюро расследований на 10 ч. 00 мин. 19.11.2021", - говорится в сообщении ДБР.