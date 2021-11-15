"Угольное дело" Медведчука: ГБР вызвало на допрос экс-министра энергетики Демчишина
Государственное бюро расследований вызвало на допрос экс-министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина по "угольному делу" Медведчука
Об этом сообщает пресс-служба ДБР.
Отмечается, что ГБР проводит досудебное расследование так называемого угольного дела, когда высшее политическое руководство заключало соглашения на поставку угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В нем фигурируют нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.
12 ноября Демчишину сообщили о подозрении по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие террористической группе или террористической организации)."В связи с изложенным, в соответствии с требованиями ст.ст. 42, 133, 135 УПК Украины, Демчишин В.В. вызывается в следственное Государственное бюро расследований на 10 ч. 00 мин. 19.11.2021", - говорится в сообщении ДБР.
- Как сообщалось ранее, Демчишин заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями ОРДЛО по поставкам угля на общую сумму более 3 млрд грн. В результате противоправных действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн грн.
- По этому делу нардеп Виктор Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом до 7 декабря как возможный организатор.
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