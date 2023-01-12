Об этом информирует The Guardian.

Станцию Ratcliffe-on-Soar в 2022 году планировали закрыть, однако в прошлом году заявили о продлении работы до 31 марта этого года.

Закрытие было связано с попыткой правительства Британии отказаться от использования угля в производстве электроэнергии и сократить выбросы углерода.

"Десять лет назад угольные электростанции производили более 40% электроэнергии в Британии, но в прошлом году этот показатель упал до 1,5%. Министры поставили перед Британией цель вообще прекратить использование угля", – пояснили в ведомстве.

Однако в феврале 2022 года вторжение РФ в Украину привело к бойкотированию российского газа. Между поставщиками энергии и National Grid заключили экстренные контракты, чтобы оставлять станции открытыми как резервный вариант. Сейчас ни одна из угольных станций, попросивших остаться в сети этой зимой, не попросила подавать электроэнергию.

Один из четырех блоков на станции Ratcliffe-on-Soar должен был быть закрыт в сентябре 2022 года, но теперь он закроется вместе с тремя другими блоками на станции в сентябре 2024 года.

Представитель правительства сказал: "Великобритания имеет безопасную и диверсифицированную энергетическую систему, и мы по-прежнему уверены в безопасности поставок. Тесно сотрудничая с Ofgem, National Grid Gas и другими ключевыми отраслевыми организациями, мы постоянно контролируем наше энергоснабжение и гарантируем, что готовы к ряду сценариев. Согласно нашей чистой нулевой цели, правительство планирует постепенно прекратить производство электроэнергии на угле без уменьшения давления до конца 2024 года.

Сообщается, что во вторник Великобритания произвела рекордное количество электроэнергии на ветровых турбинах.

"21,6 ГВт электроэнергии было произведено ветром рано вечером, что составляет около 50% электроэнергии, необходимой для Британии в 18:00 и 18:30. Это второй случай за две недели, когда в Британии был побит ветровой рекорд после того, как предыдущий рекорд был установлен 30 декабря", – пишет издание.

Даже если Россия полностью прекратит поставки газа, Европейский союз готов к зиме, отметила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

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