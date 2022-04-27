Уголь, водка и деньги для госпредприятий. Швейцария ввела новые санкции против России и Беларуси
27 апреля вступил в силу новый пакет санкций, принятый Федеральным советом Швейцарии против России и Беларуси, который вводит в действие ограничения, принятые ЕС 8 апреля
Об этом пишет Reuters.
Новые меры коснутся в первую очередь запрета на импорт российского угля, а также древесины, водки, цемента, морепродуктов и других важных источников дохода для РФ. Также ограничения затронут финансовый сектор: государственные российские предприятия не смогут получать никакой поддержки со стороны Швейцарии.
Таким образом, официальный Берн реализует пакет санкций ЕС в отношении России, принятый 8 апреля.
- Также дополнительные санкции против России сегодня утвердила Канада – они относятся к 203 членам террористических "Л/ДНР".
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