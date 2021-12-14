"Углубляем стратегическое партнерство": Зеленский анонсировал визит в Украину президентов Польши и Литвы
Президент Владимир Зеленский анонсировал визит в Украину "за несколько дней" президентов Польши Анджея Дуды и Литвы Гитанаса Науседи
Об этом Зеленским написал в Twitter.
"Буду рад приветствовать за несколько дней в Украине президентов Польши Анджея Дуду и Литвы Гитанаса Науседу. Впервые встретимся лично в формате Люблинского треугольника. Ценю это проявление солидарности и поддержки! Совместно углубляем украинско-польско-литовское стратегическое партнерство", - написал Зеленский.
- Напомним, ранее посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас заявил, что его страна будет способствовать предоставлению Еврокомиссией дополнительной помощи Украине в обустройстве "интеллектуальной границы" .
- Украина, Литва и Польша в рамках Люблинского треугольника сделали совместное заявление о санкциях против РФ и противодействии миграционным атакам.
- Украина, Литва и Грузия договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности.
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