Углегорскую ТЭС захватили наемники из ЧВК Вагнера, - Минобороны Британии
Российские оккупанты из ЧВК Вагнера совершили наступление на Донбассе в районе Углегорской ТЭЦ и соседнего поселка Новолуганское
Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в твиттере.
По данным британской разведки, "вагнеровцам" удалось добиться некоторых успехов в наступлении на Донбассе.
"Российской частной военной компании "Вагнер", вероятно, удалось совершить тактическое наступление на Донбассе в районе Углегорской ТЭЦ и соседнего поселка Новолуганское", - пишет минобороны.
Также в министерстве высказали предположение, что некоторые украинские силы покинули этот район.
- Британская разведка сообщила, что Россия использует наемников ЧВК Вагнера, чтобы обеспечить влияние на всю Африку.
- Отметим, что недавно воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского полностью ликвидировали одну из групп вагнеровцев.
- Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин лично посещает колонии и вербует осужденных воевать в Украине.
- В июне сообщалось, что ВСУ уничтожили базу вагнеровцев на оккупированной Луганщине.
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