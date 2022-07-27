Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в твиттере.

По данным британской разведки, "вагнеровцам" удалось добиться некоторых успехов в наступлении на Донбассе.

"Российской частной военной компании "Вагнер", вероятно, удалось совершить тактическое наступление на Донбассе в районе Углегорской ТЭЦ и соседнего поселка Новолуганское", - пишет минобороны.

Также в министерстве высказали предположение, что некоторые украинские силы покинули этот район.

Британская разведка сообщила, что Россия использует наемников ЧВК Вагнера, чтобы обеспечить влияние на всю Африку.

Отметим, что недавно воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского полностью ликвидировали одну из групп вагнеровцев.

Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин лично посещает колонии и вербует осужденных воевать в Украине.

В июне сообщалось, что ВСУ уничтожили базу вагнеровцев на оккупированной Луганщине.

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