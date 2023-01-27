Угледар важен для всего Юга, - военный эксперт Грабский

Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"Угледар имеет не просто стратегическое значение, а он важен и для всего Юга. Ведь там есть и господствующие высоты, а если мы замеряем расстояние от Угледара до таких локаций как Волноваха (город в Донецкой области – ред.) или Розовка (поселок городского типа в Запорожской области – ред.), то мы увидим, что держим под огневым контролем эту железнодорожную коммуникацию. Железная дорога идет из Мариуполя в Волноваху, а затем поворачивает на Розовку, а мы понимаем, что основной хребет российской логистики - это железная дорога. Таким образром, исключая возможность полностью использовать этот участок железной дороги, противник будет значительно ограничен в обеспечении и развертывании войск по всему Южному направлению", - объяснил военный эксперт.

Сергей Грабский добавил, что с Херсонского направления мы также влияем на выход из Крыма, то есть фактически на 50% уменьшаем возможности противника по развертыванию сил и средств.

"Также Угледар фактически является ключом, в том числе и для Запорожья, ведь, имея возможность развернуть достаточное количество войск, и нечего говорить о возможности наступления в районе Запорожья, это во-первых. Во-вторых, Угледар прикрывает и Курахово, таким образом, если мы говорим о возможности противника прорваться там, то это усложняет нашу ситуацию к северу от этого населенного пункта. Соответственно, противник будет пытаться выполнить свою задачу, а именно выйти на админграницы Донецкой области, о чем он заявлял с апреля месяца", - отметил Грабский. .

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