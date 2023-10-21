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Угледар не дает покоя оккупантам: боец ВСУ о ситуации в Донецкой области

21 октября, 2023 суббота
08:53
Война с Россией

Военнослужащий ВСУ Александр Войтко отметил, что на Угледарском направлении продолжаются позиционные бои

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Угледарском направлении продолжаются позиционные бои. Некоторое время назад, у Угледара, кафиры пытались продвигаться с северо-востока, со стороны Новомихайловки, чтобы оттуда окружить Угледарский плацдарм. Но у них ничего не получилось, ВСУ удержали все позиции", - подчеркнул Войтко.

По словам военнослужащего ВСУ, Угледар не дает покоя нашим врагам.

"Потому что от Угледара до Волновахи по прямой около 30 км, которая является важным логистическим узлом для российских оккупантов. Они это понимают, совершая постоянные попытки атаковать Угледар, и пытаясь его отрезать. Но продвижения со стороны врага нет, он только терпит большие потери. ", - заметил Войтко.

  • За прошедшие сутки на фронте произошло более 100 боевых столкновений. Украинские защитники отбили более 20 вражеских атак на Купянском направлении и уничтожили еще 790 окупантов.
  • В пятницу, 20 октября, российские войска провели перегруппировку и возобновили наступление в районе Авдеевки Донецкой области. У окупантов есть незначительное продвижение вперед.



 

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