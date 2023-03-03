УГКЦ опубликовала обновленный церковный календарь на сентябрь – декабрь 2023 года
Украинская греко-католическая церковь обнародовала дополнение к календарю на сентябрь – декабрь 2023 года
Обновленный церковный календарь опубликован на сайте УГКЦ.
"В результате перехода Украинской Греко-Католической Церкви в Украину на новый стиль для недвижимых праздников с 1 сентября 2023 года возникла необходимость обновить церковный календарь", – отмечается в сообщении
Календарь с литургическими чтениями разместили на сайте ugcc.ua в разделе "Библиотек" > "Богослужение". Также его можно найти по этой ссылке.
- Напомним, Архиерейский синод УГКЦ в Украине, состоявшийся в начале февраля 2023 года, принял решение о переходе УГКЦ в Украину на новый стиль с 1 сентября 2023 года. Решение синода касается празднования только неподвижных праздников. В то же время Пасхалия, то есть все, что касается празднования Пасхи, остается такой, как до сих пор.
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