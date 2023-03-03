УГКЦ опубликовала обновленный церковный календарь на сентябрь – декабрь 2023 года

Обновленный церковный календарь опубликован на сайте УГКЦ.

"В результате перехода Украинской Греко-Католической Церкви в Украину на новый стиль для недвижимых праздников с 1 сентября 2023 года возникла необходимость обновить церковный календарь", – отмечается в сообщении

Календарь с литургическими чтениями разместили на сайте ugcc.ua в разделе "Библиотек" > "Богослужение". Также его можно найти по этой ссылке.