Об этом объявил Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав в прямом эфире "Живого телевидения", сообщая решение Архиерейского Синода УГКЦ в Украине.

"Принимая во внимание многочисленные просьбы верующих и проведя предварительные консультации с духовенством и монашеством нашей Церкви о назревшей необходимости реформы Литургического календаря УГКЦ в Украине, а также ввиду душепастырских рации, приняли УГКЦ в Украине перейти с 1 сентября по новому стилю (начало Индикта) 2023 года Божьего на новый стиль для неподвижных праздников с сохранением действующей Пасхалии", – говорится в 5-м постановлении 93-й сессии Архиерейского Синода УГКЦ в Украине, которая состоялась 1-2 февраля 2023 года во Львове (Брюховичах).

Для тех приходов или единичных общин, которые чувствуют себя еще не готовыми к такому шагу (по отдельному благословению епархиального епископа), оставить возможность литургической жизни по юлианскому календарю на период до 2025 года.

"Литургический календарь имеет два вида праздников. Одни из них мы празднуем по солнечному календарю. Это так называемые неподвижные праздники. Праздники, которые каждый год выпадают в одну и ту же календарную дату. Есть другой цикл, который мы празднуем по лунному календарю. Это так называемая "Пасхалия - праздники, связанные с праздником Пасхи. Потому что Пасха выпадает всегда в воскресенье, и всегда на другую дату это воскресенье. Наше решение заключается в том, что мы переходим на новый стиль только по неподвижным праздникам, - пояснил Блаженнейший Святослав. - Пока мы решили оставить Пасхалию такой, какова она сегодня, иногда наши православные братья сочетания такого типа григорианского календаря для недвижимых праздников и старой Пасхалии называют новым юлианским календарем, но многие специалисты по литургиям говорят, что это неточное определение. Эта терминология имеет свои недостатки, поэтому мы ее не употребляем прямо в нашем словарстве. И такого термина нет в нашем решении".

Относительно того, почему выбрали дату перехода на новый календарь, глава УГКЦ пояснил, что, согласно византийской традиции, литургический год начинается не 1 января, а 1 сентября.

При этом владыка добавил, что всем верующим придется перестроиться на новый лад, поскольку речь идет не просто о переносе даты Рождества, а о комплексной календарной реформе. Поэтому уже в этом году грекокатолики отмечают праздник Покрова 1 октября, Николая 6 декабря, а Рождество 25 декабря.