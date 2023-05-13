UFC: украинец Потеря нокаутом уступил новозеландцу Ульберу
В субботу, 13 мая, украинский боец смешанных единоборств Игорь Потеря проиграл новозеландцу Карлосу Ульберу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Бой Потеря – Ульбер проходил в рамках турнира UFC в Шарлотт, США.
Украинец уступил нокауту в первом раунде. Это четвертое поражение в карьере украинца в октагоне.
Бой проходил в полутяжелом весе (до 93 кг).
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