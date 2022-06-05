Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Из находящихся в Кардиффе футболистов в официальную заявку не попали форвард Даниил Сикан, защитник Денис Попов, голкипер Андрей Лунин и хавбек Даниил Игнатенко.

Официальная заявка сборной Украины на матч с Уэльсом:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Валерий Бондарь, 4. Александр Сирота, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбык, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Пихаленок, 19. Тарас Качараба, 20. Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

Матч Уэльс – Украина начнется в Кардиффе в 19:00. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

1 июня у Глазго в полуфинальном матче плей-офф отбора ЧМ-2022 сборная Украины победила Шотландию – 3:1.

3 июня Александр Петраков перед финалом плей-офф вызвал в команду полузащитника Данилу Игнатенко.

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж заявил, что сочувствует Украине , но его команда тоже стремится выйти на ЧМ-2022.

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