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Уэльс – Украина. Онлайн-трансляция студии перед матчем отбора ЧМ-2022 на Youtube-канале Еспресо
6 июня в 18:00 на ютуб-канале Еспресо состоится предматчевая студия перед матчем отбора ЧМ-2022
Александр Ващук и Андрей Малиновский проведут стрим перед игрой, которую ждет вся страна
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- Уэльс. Представляем соперника. Сильные и слабые стороны
- На связи Кардифф. Спецрепортаж со стадиона от Андрея Тодоса
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