Уэльс – Украина: онлайн-трансляция финального матча отбора ЧМ-2022
Эспрессо.TV 5 июня проведет текстовую онлайн-трансляцию финального матча плей-офф чемпионата мира по футболу между сборными Уэльса и Украиной. Начало – в 19:00
Сегодня, 5 июня, в Кардиффе в финале плей-офф квалификации ЧМ-2022 Украина сыграет против Уэльса. Победитель матча выйдет в финальную часть турнира, где сыграет в одной группе со сборными США, Англии и Ирана.
Чемпионат мира будет проходить в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
В полуфинале плей-офф квалификации команда Александра Петракова 1 июня у Глазго победила Шотландию – 3:1. Валлийцы на этой стадии 24 марта дома одолели Австрию – 2:1.
ЧМ-2022
Плэй-офф. Финал квалификации
5 июня
Уэльс – Украина
Кардифф, стадион "Кардифф Сити Стедиум"
Начало в 19:00
Прямая трансляция – "Футбол 1" и "Индиго TV"
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