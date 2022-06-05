Уэльс – Украина: онлайн-трансляция финального матча отбора ЧМ-2022

Сегодня, 5 июня, в Кардиффе в финале плей-офф квалификации ЧМ-2022 Украина сыграет против Уэльса. Победитель матча выйдет в финальную часть турнира, где сыграет в одной группе со сборными США, Англии и Ирана.

Чемпионат мира будет проходить в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

В полуфинале плей-офф квалификации команда Александра Петракова 1 июня у Глазго победила Шотландию – 3:1. Валлийцы на этой стадии 24 марта дома одолели Австрию – 2:1.

ЧМ-2022

Плэй-офф. Финал квалификации

5 июня

Уэльс – Украина

Кардифф, стадион "Кардифф Сити Стедиум"

Начало в 19:00

Прямая трансляция – "Футбол 1" и "Индиго TV"

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