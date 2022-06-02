Об этом пишет BBC.

Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) и правительство обсуждают, сколько билетов будет доступно украинским беженцам. Решающий матч за выход на ЧМ-2022 состоится 5 июня.

Издание сообщает, что билеты на стадионе Cardiff City Stadium (33 000 мест) уже распроданы.

Украинской футбольной ассоциации выделено 5% билетов на матч. Предполагается, что в дополнение к стандартному распределению будет доступно небольшое количество билетов для беженцев. Футбольная ассоциация Уэльса пригласила украинского посла на игру.

Украинка Светлана Филлипс, живущая в Суонсе 20 лет и вышедшая замуж за валлийца, сказала, что это было бы "фантастически". Женщина родом из Луцка, переехала в Уэльс 14 лет назад. Она навещала семью в Украине, когда вторглись россияне.

"Сегодня утром у меня было около семи телефонных звонков, чтобы выяснить, как попасть на матч. Я знаю, что Cardiff City и Футбольная ассоциация Уэльса очень поддерживали в прошлом, поэтому я очень надеюсь, что можно что-то сделать. Это было бы отличным. отвлечением для всех", - сказала она.

Украина вышла в финал плей-офф в среду, 1 июня, обыграв Шотландию со счетом 3-1. Теперь они сыграют с Уэльсом, а победители получат место на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Уэльс надеется пройти квалификацию на турнир впервые с 1958 года, в то время как Украина вышла на свой первый и единственный чемпионат мира в 2006 году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb