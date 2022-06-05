Уэльс – Украина: где и когда смотреть финальный матч в отборе на ЧМ-2022
Сегодня, 5 июня, в финале плей-офф квалификации ЧМ-2022 Украина сыграет против Уэльса
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Победитель матча Уэльс – Украина выйдет на ЧМ-2022, где сыграет в одной группе с США, Англией и Ираном.
Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
ЧМ-2022
Плэй-офф. Финал квалификации
5 июня
Уэльс – Украина
Кардифф, стадион "Кардифф Сити Стедиум"
Начало в 19:00
Прямая трансляция - "Футбол 1" и "Индиго ТВ"
- 1 июня в Глазго в полуфинальном матче плей-офф отбора ЧМ-2022 сборная Украины победила Шотландию – 3:1.
- 3 июня Александр Петраков перед финалом плей-офф вызвал в команду полузащитника Данилу Игнатенко.
- Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж рассказал, что он сочувствует Украине , но его команда стремится выиграть и выйти на ЧМ-2022.
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