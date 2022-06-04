Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

Антонио Матео Лаос будет работать на игре главным арбитром. Его ассистентами будут Пау Себриан Дэвис и Роберто Диас Перес дель Паломар. Четвертый арбитр – Карлос дель Серро Гранде. За систему видеоповторов VAR будут отвечать Мигель Мартинес Мунуэр и Пабло Бенгоечеа.

Лаос 16 ноября прошлого года судил отборочный матч группового раунда чемпионата мира-2022, в котором команда Александра Петракова победила в гостях Боснию и Герцеговину 2:0 и гарантировала выход в плей-офф квалификации.

Также испанец в 2019 году был арбитром игры по отбору Евро-2020, в которой Украина под руководством Андрея Шевченко победила Сербию - 5:0. Еще в одном случае в 2017 году украинцы уступили в отборе ЧМ-2018 хорватам – 0:1.

Матч Уэльс – Украина состоится 5 июня и начнется в 19:00.

1 июня у Глазго в полуфинальном матче плей-офф отбора ЧМ-2022 сборная Украины победила Шотландию – 3:1.

3 мая Александр Петраков перед финалом плей-офф вызвал в команду полузащитника Данилу Игнатенко.

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