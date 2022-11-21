Об этом сообщает Еспресо.TV.

Уэльс, в плей-офф квалификации ЧМ-2022 обыгравший сборную Украины, неудачно начал стартовый матч в Катаре. В Ар-Раяне США на 36-й минуте вперед вывел Тимоти Веа.

Валлийцы отыгрались лишь на 82-й минуте усилиями Гарета Бейла, реализовавшего пенальти.

Игра завершилась вничью 1:1. Уэльс и США набрали по 1 очку. Лидирует в группе B Англия, имеющая 3 пункта. Иран не набрал ни одного балла и занимает последнюю позицию.

Во 2-м туре 25 ноября сборная США сыграет с Англией, а Уэльс встретится с Ираном.

ЧМ-2022

1-й тур

21 ноября

Группа B

США – Уэльс 1:1

Голы : Веа, 36 - Бейл, 82 (пен.)

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