Уэльс сыграл вничью с США на чемпионате мира
21 ноября в 1-м туре чемпионата мира по футболу сборная Уэльса сыграла вничью со США
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Уэльс, в плей-офф квалификации ЧМ-2022 обыгравший сборную Украины, неудачно начал стартовый матч в Катаре. В Ар-Раяне США на 36-й минуте вперед вывел Тимоти Веа.
Валлийцы отыгрались лишь на 82-й минуте усилиями Гарета Бейла, реализовавшего пенальти.
Игра завершилась вничью 1:1. Уэльс и США набрали по 1 очку. Лидирует в группе B Англия, имеющая 3 пункта. Иран не набрал ни одного балла и занимает последнюю позицию.
Во 2-м туре 25 ноября сборная США сыграет с Англией, а Уэльс встретится с Ираном.
ЧМ-2022
1-й тур
21 ноября
Группа B
США – Уэльс 1:1
Голы : Веа, 36 - Бейл, 82 (пен.)
- 20 ноября в первом матче чемпионата мира сборная Эквадора победила Катар со счетом 2:0.
- 21 ноября сборная Англии сокрушила Иран со счетом 6:2
- Также в понедельник Нидерланды обыграли Сенегал - 2:0 .
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