Об этом информирует в фейсбуке Государственная пограничная служба Украины.

Бывший военный РФ на границе пытался попасть в Украину и представил украинский паспорт, таким образом утаив свое гражданство в стране-агрессоре.

Известно, что в 2009 году украинец уехал в Россию, где получил гражданство. С 2013 года проходил срочную службу, а в 2016 – заключил контракт и воевал на Донбассе.

Мужчине сообщили о подозрении в госизмене и избрали меру пресечения – содержание под стражей.

На границе задержали предполагаемого участника ДРГ, у которого в телефоне обнаружили антиукраинские переписки и подписку на каналы РФ, кроме этого мужчина имел российские номера в телефонной книге и маршруты в Беларусь и страну-оккупанта.

Также на Волыни задержан госпредатель, воевавший на стороне РФ.

СБУ объявила подозрение террористу "ДНР", отдававшему приказы обстреливать позиции ВСУ.

На Волыни арестовали переселенца, агитировавшего за победу РФ "над фашистами в Украине".

Также житель Ровенщины, который "сливал" разведданные врагу, проведет за решеткой 13 лет.