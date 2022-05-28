Уехал из Украины в РФ, а там отправился служить в армию. На границе задержали бывшего российского военного
На границе с Беларусью военные задержали и сообщили о подозрении российскому солдату с украинским паспортом, который с 2013 года служил в рядах РФ и участвовал в военных действиях на Донбассе
Об этом информирует в фейсбуке Государственная пограничная служба Украины.
Бывший военный РФ на границе пытался попасть в Украину и представил украинский паспорт, таким образом утаив свое гражданство в стране-агрессоре.
Известно, что в 2009 году украинец уехал в Россию, где получил гражданство. С 2013 года проходил срочную службу, а в 2016 – заключил контракт и воевал на Донбассе.
Мужчине сообщили о подозрении в госизмене и избрали меру пресечения – содержание под стражей.
- На границе задержали предполагаемого участника ДРГ, у которого в телефоне обнаружили антиукраинские переписки и подписку на каналы РФ, кроме этого мужчина имел российские номера в телефонной книге и маршруты в Беларусь и страну-оккупанта.
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