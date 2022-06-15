Об этом сообщает L'Équipe .

По информации издания, речь идет о летнем турнире, который с 2024 года предшествует старту нового сезона Лиги чемпионов. Планируется, что участие в нем примут четыре команды – действующий победитель ЛЧ и еще три топ-клуба. Ожидается, что турнир будет проходить в августе в США и состоит из двух полуфиналов и финала.

В то же время, УЕФА не собирается отказываться от проведения традиционного матча за Суперкубок, в котором сейчас играют действующие победители ЛЧ и Лиги Европы. Однако формат этого турнира изменится – вместо триумфатора Лиги чемпионов с победителем ЛЕ будет играть клуб, выигравший Лигу конференций.

В апреле 2021 года УЕФА принял новый формат Лиги чемпионов, в которой с 2024 года будут играть 36 команд.

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