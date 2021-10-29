УЕФА запретил украинскому клубу участвовать в еврокубках, - СМИ
УЕФА запретил украинскому ПФК "Львов" участвовать в еврокубках
Об этом из собственных источников сообщило издание "Чемпион".
УЕФА запретил ПФК "Львов" участвовать в еврокубковых соревнованиях до сезона 2021/22. Решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) было принято еще в 2020 году, но об этом стало известно только сейчас.
В феврале 2020 года CAS отклонил апелляцию "Львова", которую клуб подал на решение УЕФА, запретившему львовскому клубу участвовать в еврокубковых соревнованиях до сезона 2021/22. Основанием для этого стало то, что ПФК "Львов" занял место в украинской Премьер-лиге в 2018 году, получив его от "Вереса" в обход спортивного принципа (прим. - повышение/понижение в классе).
В 2018 году состоялся обмен, когда ПФК "Львов" сменил название на "Верес" (Ривне), а "Верес" стал ПФК "Львов". Тогда жители отдали свое место в УПЛ львовянам.
- 28 октября в 1/8 финала Кубка Украины по футболу "Львов" победил "Альянс" из первой лиги .
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