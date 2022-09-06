УЕФА запретил "Шахтеру" играть в футболках с логотипом United24
УЕФА запретил "Шахтеру" выступать в Лиге чемпионов по футболкам с логотипом национальной платформы United24
Об этом сообщает Трибуна .
В УЕФА (Союзе европейских футбольных ассоциаций) мотивировали это решение своим регламентом, которым разрешено рекламировать только благотворительные организации, не связанные с политикой.
"Шахтер" в Лиге чемпионов будет выступать с логотипом компании своего владельца Рината Ахметова – СКМ.
Глобальная платформа United24 была создана в мае 2022 года по инициативе президента Украины Владимира Зеленского по сбору средств на помощь Украине в войне против РФ.
- 5 сентября стало известно, что за четыре месяца работы платформа United24 собрала почти $200 млн в помощь Украине.
- 6 сентября "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов выездной игрой против немецкого "Лейпцига".
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