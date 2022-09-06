Об этом сообщает Трибуна .

В УЕФА (Союзе европейских футбольных ассоциаций) мотивировали это решение своим регламентом, которым разрешено рекламировать только благотворительные организации, не связанные с политикой.

"Шахтер" в Лиге чемпионов будет выступать с логотипом компании своего владельца Рината Ахметова – СКМ.

Глобальная платформа United24 была создана в мае 2022 года по инициативе президента Украины Владимира Зеленского по сбору средств на помощь Украине в войне против РФ.

5 сентября стало известно, что за четыре месяца работы платформа United24 собрала почти $200 млн в помощь Украине.

6 сентября "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов выездной игрой против немецкого "Лейпцига".

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