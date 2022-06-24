УЕФА запретил играть международные матчи в Приднестровье

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Чемпион Молдовы "Шериф" не сможет играть в еврокубках на своем стадионе в Тирасполе. Такое решение принято в соответствии с предыдущими решениями о дисквалификации российских клубов и сборных, а также войной в Украине.

"Исполнительный комитет УЕФА несет общую ответственность за бесперебойное проведение своих соревнований, включающий обязанность временно не допустить проведения матчей в отдельных регионах, когда этого требует весь спектр обстоятельств. "Шерифу", который будет играть в первом квалификационном раунде ЛЧ, было предложено найти альтернативное место проведения игр за пределами Приднестровья для домашних матчей в клубных соревнованиях УЕФА до тех пор пока будет действовать запрет играть в регионе", – говорится в заявлении УЕФА.

В первом раунде квалификации ЛЧ "Шериф" сыграет против боснийского "Зриньски". Домашний матч пройдет 13 июля.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов "Шериф" обыграл "Реал" и занял третье место в группе.

Запрет действует бессрочно, к последующим сообщениям

13 июня стало известно, что Молдова не рассматривает вариант отказа от Приднестровского региона ради вступления в ЕС.

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