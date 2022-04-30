УЕФА выбросит российские клубы и сборную из всех соревнований в новом сезоне, - СМИ
УЕФА на следующей неделе должно принять решение об отстранении российских клубов и сборной от соревнований под своей эгидой в сезоне 2022/23
Об этом сообщает российское издание Championat.com.
Источник в Союзе европейских футбольных ассоциаций заявил, что на следующей неделе УЕФА планирует рассмотреть статус российских клубов и сборной, а также вопросы их участия в соревнованиях под своей эгидой.
"Из-за спешки с составлением календаря на следующий сезон в УЕФА примут решение об устранении российских клубов и сборной. В настоящее время рассматривается два варианта: отстранение на сезон или продление отстранения к следующему уведомлению. Это значит, что клубы не смогут принять участие в еврокубках следующего сезона, а все сборные выпадут из турниров под эгидой УЕФА",- рассказал собеседник издания.
28 февраля УЕФА и ФИФА объявили об отстранении российских команд от международных турниров из-за полномасштабной агрессии РФ против Украины. Из-за этого "Спартак" упустил возможность выступить в 1/8 финала Лиги Европы, а сборная России не приняла участия в стыковом матче отбора на чемпионат мира-2022 против Польши.
- 28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили все российские футбольные команды от всех соревнований под эгидой организаций.
- 8 марта сборную России окончательно отстранили от участия в отборочном турнире чемпионата мира-2022 по футболу.
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