УЕФА выбрал лучших игроков сезона в Лиге чемпионов
Во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА назвал лучших игроков прошлого сезона
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В прошлом сезоне Лигу чемпионов выиграл "Челси", который в финале одолел "Манчестер Сити".
Лучшие игроки прошлого сезона по версии УЕФА
Лучший голкипер сезона - Эдуард Менди ( "Челси", Англия)
Лучший защитник сезона - Рубен Диаш ( "Манчестер Сити")
Лучший полузащитник сезона - Н'Голо Канте ( "Челси", Англия)
Лучший нападающий сезона - Эрлинг Холланд ( "Боруссия" Дортмунд, Германия)
Лучший тренер сезона - Томас Тухель ( "Челси", Англия)
Лучший футболист сезона - Жоржиньо ( "Челси", Англия)
- 25 августа донецкий "Шахтер" сыграл вничью против французского "Монако" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
- В другом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов молдавский "Шериф" сыграл вничью против загребского "Динамо" и сенсационно вышел в групповой этап турнира.
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