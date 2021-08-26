УЕФА выбрал лучших игроков сезона в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В прошлом сезоне Лигу чемпионов выиграл "Челси", который в финале одолел "Манчестер Сити".



Лучшие игроки прошлого сезона по версии УЕФА



Лучший голкипер сезона - Эдуард Менди ( "Челси", Англия)



Лучший защитник сезона - Рубен Диаш ( "Манчестер Сити")



Лучший полузащитник сезона - Н'Голо Канте ( "Челси", Англия)



Лучший нападающий сезона - Эрлинг Холланд ( "Боруссия" Дортмунд, Германия)



Лучший тренер сезона - Томас Тухель ( "Челси", Англия)



Лучший футболист сезона - Жоржиньо ( "Челси", Англия)

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb