УЕФА ввела революционное изменение в формате Суперкубка УЕФА
В четверг, 29 июня, УЕФА изменила формат проведения матча за Суперкубок
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Теперь, если основное время Суперкубка УЕФА завершится вничью, то команды не будут играть овертайм, а сразу перейдут в серию пенальти.
Суперкубок УЕФА в 2023 году разыграют между собой "Манчестер Сити" и "Севилья". Матч пройдет 16 августа в Афинах.
- Вечером субботы, 10 июня, миланский "Интер" уступил английскому "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов.
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