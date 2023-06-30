УЕФА ввела революционное изменение в формате Суперкубка УЕФА

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Теперь, если основное время Суперкубка УЕФА завершится вничью, то команды не будут играть овертайм, а сразу перейдут в серию пенальти.

Суперкубок УЕФА в 2023 году разыграют между собой "Манчестер Сити" и "Севилья". Матч пройдет 16 августа в Афинах.