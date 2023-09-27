УЕФА возвращает российские юниорские команды в соревнования: как реагирует мир

Польша

"Я был удивлен вчерашним заявлением Исполкома УЕФА. Если российские сборные будут допущены к соревнованиям, наши сборные не будут соревноваться с ними. Это единственное правильное решение", - написал в своем твиттере президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

Англия

Футбольная ассоциация Англии не будет проводить матчи с какими-либо сборными России, несмотря на допущение УЕФА к соревнованиям команды U-17.

"Мы не поддерживаем позицию повторного допуска России к соревнованиям УЕФА по возрастным категориям, и наша позиция остается такой, что сборные Англии не будут играть против России", - говорится в сообщении.

Латвия

Сборные Латвии всех уровней не будут играть против российских команд, заявили в Федерации футбола Латвии.

"ФФЛ подтверждает, что сборные Латвии по футболу всех уровней не будут играть против российских команд, независимо от места проведения таких игр или формы представительства российских спортсменов. Это противоречит жесткой позиции федерации по войне, которую Россия начала в Украине, и эта позиция будет оставаться в силе до завершения боевых действий в Украине", – говорится в заявлении.

Чехия

Футбольная ассоциация Чехии также прокомментировала решение УЕФА.

"Будущую техническую или игровую модель возможного старта российских игроков рассмотрит УЕФА, конкретные детали неизвестны. Соответственно, ФАЧР в дальнейшем займет позицию, конечно, с соблюдением постановления правительства Чешской Республики и Национального агентства спорта по российским и белорусским спортсменам", - говорится в заявлении.

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