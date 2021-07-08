УЕФА возбудил против сборной Англии дело из-за инцидента со скандальным пенальти
УЕФА возбудил дисциплинарное дело из-за поведения болельщиков сборной Англии в Лондоне во время пенальти в ворота Дании в полуфинале чемпионата Европы по футболу
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
Главная претензия Союза европейских футбольных ассоциаций касается использования фанами лазерной указки. Во время выполнения пенальти форвардом сборной Англии Гарри Кейном один из фанатов на "Уэмбли" светил в лицо голкиперу команды Дании Каспер Шмейхель.
Кроме этого, УЕФА может наказать сборную Англии из-за использования пиротехники и неуважительного поведения болельщиков во время исполнения гимна Дании.
На 104-й минуте полуфинала Евро-2020 арбитр из Нидерландов Данни Маккели назначил пенальти после падения Рахима Стерлинга в борьбе с Йоакимом Меле.
Кейн не смог переиграть Каспера Шмейхеля с одиннадцатиметровой отметки, однако мгновенно сыграл на добивании и принес Англии победу 2: 1.
- Напомним, 7 июля Англия победила Данию в дополнительное время 2: 1 и впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы, где встретится с Италией.
- Во время выполнения Англией пенальти в полуфинальном матче Евро-2020, голкиперу сборной Дании Касперу Шмейхелю светили с трибун в лицо лазерной указкой.
- Главный тренер сборной Дании Каспер Гьюлманд заявил, что судья ошибочно назначил пенальти , который вывел Англию в финал Евро-2020.
- Бывший футболист "Ливерпуля" Дитер Гаманн обвинил вингера сборной Англии Рахима Стерлинга в симуляции.
- Сам Стерлинг заявил, что заработал "чистый" пенальти в полуфинале ЧЕ.
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