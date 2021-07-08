УЕФА возбудил против сборной Англии дело из-за инцидента со скандальным пенальти

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Главная претензия Союза европейских футбольных ассоциаций касается использования фанами лазерной указки. Во время выполнения пенальти форвардом сборной Англии Гарри Кейном один из фанатов на "Уэмбли" светил в лицо голкиперу команды Дании Каспер Шмейхель.

Кроме этого, УЕФА может наказать сборную Англии из-за использования пиротехники и неуважительного поведения болельщиков во время исполнения гимна Дании.

На 104-й минуте полуфинала Евро-2020 арбитр из Нидерландов Данни Маккели назначил пенальти после падения Рахима Стерлинга в борьбе с Йоакимом Меле.

Кейн не смог переиграть Каспера Шмейхеля с одиннадцатиметровой отметки, однако мгновенно сыграл на добивании и принес Англии победу 2: 1.

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