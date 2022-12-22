УЕФА решили провести в России первый футбольный турнир с 24 февраля

Об этом сообщили в российском футбольном союзе.

УЕФА решили провести первый турнир в стране-агрессоре после 24 февраля.

"В мае 2023 года планируется проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд в Волгограде. Договоренности по проведению турнира были достигнуты с УЕФА несколько месяцев назад", - говорится в заявлении службы коммуникаций РФС.

Футбольные соревнования, проведенные в России, входят в программу проведения турниров развития УЕФА среди юношей и девушек до 16 лет. В УЕФА пока не планируют ослаблять санкции в сборную России или взрослых футбольных команд из РФ.

Сборная России отстранена от соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА. В мае дисквалификацию страны-агрессора продлили до конца сезона 2022/23.

Российские сборные и клубы были исключены из всех международных турниров, как на самом высоком уровне, так и на уровне молодежных и юношеских сборных.

В июле сообщалось, что Россия решила создать футбольный чемпионат для клубов из Крыма, "ДНР", "ЛНР" , Херсона, Запорожья, Абхазии и Южной Осетии.

19 декабря Украинскую ассоциацию футбола предупредили о возможной приостановке членства в УЕФА и ФИФА из-за нарушения устава организаций.

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