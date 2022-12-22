УЕФА решили провести в России первый футбольный турнир с 24 февраля
В мае 2023 года УЕФА проведет в Волгограде футбольный турнир среди юношеских сборных
Об этом сообщили в российском футбольном союзе.
УЕФА решили провести первый турнир в стране-агрессоре после 24 февраля.
"В мае 2023 года планируется проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд в Волгограде. Договоренности по проведению турнира были достигнуты с УЕФА несколько месяцев назад", - говорится в заявлении службы коммуникаций РФС.
Футбольные соревнования, проведенные в России, входят в программу проведения турниров развития УЕФА среди юношей и девушек до 16 лет. В УЕФА пока не планируют ослаблять санкции в сборную России или взрослых футбольных команд из РФ.
Сборная России отстранена от соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА. В мае дисквалификацию страны-агрессора продлили до конца сезона 2022/23.
Российские сборные и клубы были исключены из всех международных турниров, как на самом высоком уровне, так и на уровне молодежных и юношеских сборных.
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