УЕФА решил отобрать у России финал Лиги чемпионов, - СМИ

Об этом сообщает Associated Press



По информации источника, решение УЕФА утвердит 25 февраля на внеочередном заседании исполкома. В Союзе европейских футбольных ассоциаций уже подтвердили, что президент организации Александр Чеферин созвал на пятницу, 25 февраля, внеочередное заседание исполнительного комитета.



"В связи с развитием ситуации между Россией и Украиной президент УЕФА созвал внеочередное заседание исполнительного комитета на пятницу, 25 февраля, чтобы оценить ситуацию и принять все необходимые решения", – говорится в заявлении УЕФА.



Напомним, прошлогодний финал ЛЧ между "Челси" и "Манчестер Сити" (1:0) был перенесен из Стамбула (Турция) в Порту (Португалия) только за три недели до проведения матча, после того, как город был внесен Великобританией в красного списка стран по распространению COVID-19, что сделало невозможным попадание английских болельщиков на игру.



Финальный матч нынешнего розыгрыша ЛЧ должен пройти 28 мая на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

22 февраля сообщалось, что УЕФА может лишить Санкт-Петербурга права на проведение финального матча Лиги чемпионов.

Также во вторник премьер Британии Борис Джонсон заявил, что футбольные турниры не будут проводиться в России из-за ее агрессии против Украины.

Напомним, в ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".

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