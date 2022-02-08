УЕФА проведет расследование из-за легендарной песни "Путин - ху*ло" на матче Украина - Россия
УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине для проведения расследования поведения фанатов на матче Украина – Россия в полуфинале Евро-2022 по футзалу
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
В УЕФА отреагировали на обращение Российского футбольного союза, требовавшего открыть дисциплинарное расследование "по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины".
В течение полуфинального матча Украина - Россия на Евро-2022 по футзалу наши болельщики пели культовые фанатские песни, в частности "Путин – ху*ло", "Кто не скачет - тот москаль", а также "Бей москаля".
Телеканал "Матч ТВ", транслировавший встречу в России, после первого тайма включил другой интершум, чтобы заглушить наших фанатов.
Диктор на арене в Амстердаме, где проходил матч, обращался к нашим фанатам с просьбой прекратить "песни неспортивного характера".
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Напомним, 4 февраля в полуфинале Евро-2022 сборная Украины проиграла России со счетом 2:3.
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