УЕФА проведет расследование из-за легендарной песни "Путин - ху*ло" на матче Украина - Россия

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.



В УЕФА отреагировали на обращение Российского футбольного союза, требовавшего открыть дисциплинарное расследование "по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины".



В течение полуфинального матча Украина - Россия на Евро-2022 по футзалу наши болельщики пели культовые фанатские песни, в частности "Путин – ху*ло", "Кто не скачет - тот москаль", а также "Бей москаля".



Телеканал "Матч ТВ", транслировавший встречу в России, после первого тайма включил другой интершум, чтобы заглушить наших фанатов.



Диктор на арене в Амстердаме, где проходил матч, обращался к нашим фанатам с просьбой прекратить "песни неспортивного характера".

Напомним, 4 февраля в полуфинале Евро-2022 сборная Украины проиграла России со счетом 2:3.

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