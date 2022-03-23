УЕФА проведет масштабную финансовую революцию в мировом футболе, - The New York Times

Об этом сообщает The New York Times .



По информации источника, нововведения не приведут к установлению потолка зарплат, но расходы команд не смогут превышать 70% от их доходов.



Правила будут введены в действие 7 апреля, после голосования исполнительного комитета УЕФА. Теперь они будут называться не фэйр-плей, а правилами регулирования финансовой стойкости.



Сообщается, что топ-клубы с мощными финансовыми возможностями хотели, чтобы ограничение составляло 85%, но другие клубы выступали за еще более низкий предел.



Для начала, чтобы позволить командам приспособиться к новым правилам, им будет позволено тратить 90% от доходов. Только за три сезона отметка снизится до 70.



Командам могут разрешить тратить примерно на $10 млн сверх этой нормы, если у них здоровый баланс и раньше не нарушали правил.



УЕФА будет иметь право налагать как спортивные, так и финансовые наказания на нарушителей правил. Речь идет о штрафах, исключениях и возможности понижения команд между тремя соревнованиями - ЛЧ, ЛЕ и Лига конференций.



Новые правила потребуют более тщательного изучения спонсорских соглашений на фоне заявлений о том, что некоторые команды получили выгоду от завышенных соглашений с компаниями, связанными с их владельцами.



Не всем европейским клубам понравились новейшие денежные правила. 40 команд планируют выступить против новшеств. Пока они заключили с УЕФА мировые соглашения, чтобы продолжать участие в еврокубках, но рассматривают другие варианты правил.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские национальные и клубные команды от международных соревнований из-за вооруженной агрессии РФ против Украины.

УЕФА решил запретить трансляцию матчей проходящих под его эгидой сборных в РФ из-за российской вооруженной агрессии против Украины.

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