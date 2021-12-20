УЕФА присудил "Тоттенхэму" техническое поражение за матч с "Ренном", лондонцы вылетели из еврокубков
УЕФА присудил техническое поражение лондонскому "Тоттенхэму" за матч группового этапа Лиги конференций против французского "Ренна"
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Матч "Тоттенхэм" - "Ренн", который должен был состояться 9 декабря, не был сыгран из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе. В УЕФА решили, что поединок не состоялся из-за англичан и присудили "шпорам" техническое поражение со счетом 0:3.
По результатам шести матчей "Ренн" набрал 14 очков и вышел в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА с первого места в группе G. "Тоттенхэм" с 7 баллами стал третьим в группе и завершил выступления в еврокубках этого сезона. Второе место занял нидерландский "Витесс".
- Напомним, 2 ноября Антонио Конте был назначен главным тренером "Тоттенхэма" .
- 10 ноября Конте заявил, что заслуженно получает в английском футбольном клубе 18 млн евро в год.
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