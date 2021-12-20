УЕФА присудил "Тоттенхэму" техническое поражение за матч с "Ренном", лондонцы вылетели из еврокубков

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Матч "Тоттенхэм" - "Ренн", который должен был состояться 9 декабря, не был сыгран из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе. В УЕФА решили, что поединок не состоялся из-за англичан и присудили "шпорам" техническое поражение со счетом 0:3.

По результатам шести матчей "Ренн" набрал 14 очков и вышел в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА с первого места в группе G. "Тоттенхэм" с 7 баллами стал третьим в группе и завершил выступления в еврокубках этого сезона. Второе место занял нидерландский "Витесс".