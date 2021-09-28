УЕФА принял важное решение по санкциям против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" в деле о Суперлиге
УЕФА отказался от санкций против основателей Суперлиги - испанских "Реала" и "Барселоны" и итальянского "Ювентуса"
Об этом сообщает AP .
Союз европейских футбольных ассоциаций объявил, что закрыл дисциплинарное дело против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса".
УЕФА отменил все санкции против этих клубов. Также аннулированы штрафы для остальных девяти команд, которые были готовы принять участие в Суперлиге.
Дисциплинарное дело в отношении этих команд было возбуждено в мае после того, как они попытались создать Суперлигу.
В сентябре мадридский суд запретил УЕФА наказывать клубы за создание Суперлиги и обязал организацию снять все санкции.
- Напомним, 21 сентября суд в Испании приказал УЕФА отменить санкции в отношении клубов-основателей Суперлиги.
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