УЕФА принял важное решение о фанах на трибунах в Лиге чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Союз европейских футбольных ассоциаций отменил запрет посещать болельщикам выездные еврокубковые матчи и позволил заполнять гостевые сектора на матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Соответствующее решение было принято после того, как исполком УЕФА проанализировал статистику кампании по вакцинации населения в Европе, а также учел отмены ограничений на перемещение для привитых и людей, переболевших коронавирус в большом количестве стран.

В то же время отмечается, что при путешествиях болельщикам необходимо учитывать ограничения, введенные отдельными странами на государственном уровне.

Украина в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов будут представлять "Динамо" и "Шахтер", в Лиге конференций выступит "Заря".

На групповом этапе ЛЧ "Шахтер" сыграет в группе D с испанским "Реалом", итальянским "Интером" и молдавским "Шерифом".

"Динамо" сразится в квартете E с испанской "Барселоной", "Баварией" и португальской "Бенфикой".

"Заря" сыграет против итальянской "Ромы", болгарского ЦСКА и норвежского "Бодо-Глимт".