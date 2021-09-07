УЕФА принял важное решение о фанах на трибунах в Лиге чемпионов
УЕФА позволил в новом еврокубковом сезоне посещать болельщикам гостей выездные матчи
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
Союз европейских футбольных ассоциаций отменил запрет посещать болельщикам выездные еврокубковые матчи и позволил заполнять гостевые сектора на матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
Соответствующее решение было принято после того, как исполком УЕФА проанализировал статистику кампании по вакцинации населения в Европе, а также учел отмены ограничений на перемещение для привитых и людей, переболевших коронавирус в большом количестве стран.
В то же время отмечается, что при путешествиях болельщикам необходимо учитывать ограничения, введенные отдельными странами на государственном уровне.
Украина в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов будут представлять "Динамо" и "Шахтер", в Лиге конференций выступит "Заря".
На групповом этапе ЛЧ "Шахтер" сыграет в группе D с испанским "Реалом", итальянским "Интером" и молдавским "Шерифом".
"Динамо" сразится в квартете E с испанской "Барселоной", "Баварией" и португальской "Бенфикой".
"Заря" сыграет против итальянской "Ромы", болгарского ЦСКА и норвежского "Бодо-Глимт".
- Напомним, 26 августа состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций.
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