УЕФА представил новый мяч, которым сыграют в полуфинале и финале Евро-2020
УЕФА представил мяч для заключительной части Евро-2020, им будут сыграны полуфинальные и финальный матч турнира
Об этом сообщает официальный Twitter Евро-2020.
Новый мяч назвали Uniforia Finale. Им сыграют в полуфинале и финале турнира.
"Красота в чистом виде", - говорится в твите.
В полуфинале сборная Англии встретится 7 июля в Лондоне с Данией. 6 июля, также на "Уэмбли", первого финалиста определят Италия и Испания.
Финал пройдет 11 июля.
- Напомним, 3 июля сборная Украины уступила Англии в четвертьфинале чемпионата Европы и прекратила выступления на турнире.
- Андрей Шевченко заявил, что гордится выступлением своей команды на Евро-2020.
- В то же время, Шевченко отметил, что пока не знает, останется ли на посту главного тренера сборной Украины после ЧЕ.
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