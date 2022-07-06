Об этом сообщает Mirror .

По словам Срны, ФИФА не защищает украинский футбол.

"Многие люди говорят, что они поддерживают Украину, но не делают этого. Например, ФИФА, в отличие от УЕФА, не защищает украинский футбол и его игроков. Она должна защитить всех игроков из Украины – это их обязанность в этой войне. Мы должны будем бороться за наши клубы, потому что мы хотим, чтобы нас уважали, другие помогали нам. Если они этого не сделают, мы обратимся в суд", - сказал директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна.

Хорватский специалист также объяснил, что ждать от "Шахтера" в новом сезоне.

"Мы – лучший клуб в Восточной Европе, и мы будем бороться за этот имидж и уважение. Мы будем командой голодных украинских игроков. Сейчас пора выживать, быть как семья и делать что-то приятное для наших людей. Мы не разочаруем ни наших болельщиков, нет Украину. Все, что мы делаем, мы делаем для них", – сказал Срна.

3 июля стало известно, что бразильский защитник "Шахтера" Додо станет игроком итальянской "Фиорентины".

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