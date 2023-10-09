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УЕФА переносит запланированные на октябрь международные матчи, которые должны пройти в Израиле

9 октября, 2023 понедельник
06:37
Спорт

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о переносе запланированных на октябрь предстоящих в Израиле международных матчей в связи с последними событиями в стране

Об этом сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

В свете текущей ситуации с безопасностью в Израиле будут перенесены все матчи, которые запланированы в Израиле на следующие пару недель, а новые даты будут подтверждены впоследствии.

Будут перенесены следующие матчи:

  • Евро-2024 Израиль – Швейцария. Игра должна была состояться 12 октября.
  • Евро-2024 U-17 - с 10 по 17 ноября: мини-турнир с участием Израиля, Бельгии, Гибралтара и Уэльса.
  • Матчи квалификации чемпионата Европы U-21 Израиль – Эстония 10 октября и Израиль – Германия 17 октября.

"УЕФА будет продолжать внимательно следить за ситуацией и оставаться на связи со всеми привлеченными командами, прежде чем принимать решения по новым датам и возможным изменениям других будущих матчей", - говорится в сообщении.

События в Израиле

Утром в субботу, 7 октября 2023, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАГАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский Джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского Джихада на территорию Израиля.

Мир
Израиль
Швейцария
Германия
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