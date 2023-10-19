УЕФА перенес матч "Зари" против израильского "Маккаби" в Лиге конференций
Матч 3-го тура Лиги конференций между луганской "Зарей" и "Маккаби" из Тель-Авива перенесли из-за войны в Израиле
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Европейский союз футбольных ассоциаций решил пока не проводить на территории Израиля международных матчей из-за войны, разразившейся после нападения ХАМАС на страну.
В частности, игра 3-го тура группового раунда Лиги конференций между тель-авивским "Маккаби" и "Зарей" перенесена с 26 октября на 25 ноября. Где состоится встреча, пока неизвестно.
Кроме того, отложены и другие матчи израильских клубов в еврокубках.
Как "Заря" выступает в Лиге конференций
21 сентября в Люблине "Заря" сыграла вничью 1:1 с "Гентом" из Бельгии. Во 2-м туре украинская команда в Рейкьявике обыграла "Брейдаблик" 1:0, набрала 4 очка и вышла на второе место в турнирной таблице группы B.
Луганцев по дополнительным показателям опережает "Гент", который также имеет 4 пункта. "Маккаби" с 3 баллами – третий. "Брейдаблик" не набрал ни одного очка.
"Заря" начала нынешний еврокубковый сезон в Лиге Европы, где в плей-офф квалификации уступила чешской "Славии" - 0:2, 2:1.
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