УЕФА отстранил все российские команды и сборные от турниров в сезоне 22/23

Об этом сообщает Tribuna.com

Российские команды не будут участвовать в следующем сезоне еврокубков.



Сборная России не будет играть в группе Лиги наций и автоматически займет четвертое место в своей группе, а также 16-е место в рейтинге всех команд Лиги B.



Заявки России на проведение Евро-2028/2032 признаны недействительными из-за возможности плохого влияния на репутацию УЕФА, а также неопределенности сроков отстранения команд.

Женская сборная России не сыграет на женском Евро-2022 – ее заменит Португалия, которую россиянки прошли в плей-офф квалификации. Результаты женской сборной в отборе ЧМ-2023 аннулированы, исключены из группы.

Результаты сборной России U-21 в группе отбора в молодежный Евро аннулированы.

Женская сборная России не сыграет в "Финале четырех" по футзалу – ее место в квартете из Украины, Португалии и Испании займет Венгрия.

Российские клубы не будут играть в футзальной Лиге чемпионов в сезоне 2022/23.

Сборные России U-17 и U-19 исключены из соответствующих соревнований.

Футзальную сборную России заменит Норвегия на жеребьевке группового этапа Евро-2024;

Россия не будет участвовать в Кубке Регионов сезона 2022/23.