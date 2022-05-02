УЕФА отстранил все российские команды и сборные от турниров в сезоне 22/23
Команды из России не будут выступать в турнирах УЕФА в сезоне 2022/2023
Об этом сообщает Tribuna.com
Российские команды не будут участвовать в следующем сезоне еврокубков.
Сборная России не будет играть в группе Лиги наций и автоматически займет четвертое место в своей группе, а также 16-е место в рейтинге всех команд Лиги B.
Заявки России на проведение Евро-2028/2032 признаны недействительными из-за возможности плохого влияния на репутацию УЕФА, а также неопределенности сроков отстранения команд.
Женская сборная России не сыграет на женском Евро-2022 – ее заменит Португалия, которую россиянки прошли в плей-офф квалификации. Результаты женской сборной в отборе ЧМ-2023 аннулированы, исключены из группы.
Результаты сборной России U-21 в группе отбора в молодежный Евро аннулированы.
Женская сборная России не сыграет в "Финале четырех" по футзалу – ее место в квартете из Украины, Португалии и Испании займет Венгрия.
Российские клубы не будут играть в футзальной Лиге чемпионов в сезоне 2022/23.
Сборные России U-17 и U-19 исключены из соответствующих соревнований.
Футзальную сборную России заменит Норвегия на жеребьевке группового этапа Евро-2024;
Россия не будет участвовать в Кубке Регионов сезона 2022/23.
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