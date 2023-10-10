УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 к турнирам
УЕФА отменил решение о разрешении российским командам возрастной категории U17 участвовать в своих соревнованиях из-за шквала критики и решительного протеста членов Ассоциации
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление организации.
Россия не будет допущена к участию в отборочных играх Чемпионата Европы среди юношей до 17 лет этого месяца.
УЕФА рассмотрел вопрос о включении России в свои мужские и женские молодежные соревнования после того, как две недели назад неожиданно смягчил свою политику по исключению всех национальных и клубных команд страны из международных соревнований из-за вторжения в Украину.
Эта политика спровоцировала раскол в исполнительном комитете УЕФА, и по крайней мере 12 из 55 европейских федераций-членов заявили, что их команды будут и дальше отказываться от игр против России.
Оценив, как российские молодежные команды могут быть реинтегрированы, УЕФА после очередного заседания исполнительного комитета во вторник заявил, что "точка повестки дня была снята, поскольку не удалось найти техническое решение, которое позволило бы российским командам играть".
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