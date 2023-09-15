УЕФА открыл дело против экс-тренера сборной Украины Петракова

Об этом сообщает официальный сайт организации.

УЕФА обвиняет главного тренера сборной Армении Александра Петракова в задержке начала матча квалификации Евро-2024 против Хорватии (0:1). Против украинского специалиста открыто дисциплинарное дело. Дата рассмотрения – пока не разглашается.

УЕФА также есть другие претензии к Армянской ассоциации футбола: речь идет о блокировании общественных проходов, провокационном сообщении политического характера, разжигании фейерверков и позднее начало игры.

Во время первого тайма матч Армения – Хорватия был остановлен. Все из-за пролета дрона с флагом непризнанной "Нагорно-Карабахской республики".