УЕФА открыл дело против экс-тренера сборной Украины Петракова
В четверг, 14 сентября, стало известно, что УЕФА открыл дело против главного тренера сборной Армении Александра Петракова
Об этом сообщает официальный сайт организации.
УЕФА обвиняет главного тренера сборной Армении Александра Петракова в задержке начала матча квалификации Евро-2024 против Хорватии (0:1). Против украинского специалиста открыто дисциплинарное дело. Дата рассмотрения – пока не разглашается.
УЕФА также есть другие претензии к Армянской ассоциации футбола: речь идет о блокировании общественных проходов, провокационном сообщении политического характера, разжигании фейерверков и позднее начало игры.
Во время первого тайма матч Армения – Хорватия был остановлен. Все из-за пролета дрона с флагом непризнанной "Нагорно-Карабахской республики".
- В январе 2023 года Петраков был назначен главным тренером сборной Армении. До этого он работал в национальной команде Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.59 Покупка 37.59Продажа 38.35
- EUR Покупка 40.39Продажа 41.38
- Актуальное
- Важное