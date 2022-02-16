УЕФА открыл дело на УАФ из-за поведения фанатов на матче Украина – Россия на чемпионате Европы по футзалу

Об этом сообщает "Трибуна".



В УЕФА отреагировали на обращение Российского футбольного союза, требовавшего открыть дисциплинарное расследование "по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины".



Против УАФ открыли дисциплинарное производство за возможное нарушение украинскими фанатами Дисциплинарного регламента УЕФА.



В течение полуфинального матча Украина - Россия на Евро-2022 по футзалу наши болельщики пели культовые фанатские песни, в частности "Путин – ху*ло", "Кто не скачет - тот москаль", а также "Бей москаля".



Телеканал "Матч ТВ", транслировавший встречу в России, после первого тайма включил другой интершум, чтобы заглушить наших фанатов.



Диктор на арене в Амстердаме, где проходил матч, обращался к нашим фанатам с просьбой прекратить "песни неспортивного характера".

Напомним, 4 февраля в полуфинале Евро-2022 сборная Украины проиграла России со счетом 2:3.

6 февраля в матче за третье место чемпионата Европы по футзалу сборная Украины уступила Испанию.

Также 6 февраля в финальном матче Евро-2022 сборная Португалии победила Россию .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb