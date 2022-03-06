УЕФА отказывается от услуг футбольных арбитров из России
Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение не назначать российских судей на матчи турниров, проводимых под эгидой организации.
Об этом в Facebook сообщает Украинская Ассоциация Футбола, передает Эспрессо.TV .
"УЕФА принял решение не назначать российских арбитров на матчи турниров, проводимых под эгидой организации", - говорится в сообщении.
- Ранее ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.
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