УЕФА отказывается от услуг футбольных арбитров из России

Об этом в Facebook сообщает Украинская Ассоциация Футбола, передает Эспрессо.TV .

"УЕФА принял решение не назначать российских арбитров на матчи турниров, проводимых под эгидой организации", - говорится в сообщении.

Ранее ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

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