УЕФА отказался переносить финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
УЕФА пока не планирует переносить финал Лиги чемпионов, который в этом году должен пройти в российском Санкт-Петербурге
Об этом сообщает "Чемпионат".
"УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. Сейчас менять место проведения не планируется", – передает заявление УЕФА российское издание.
Ранее у издания Football London появилась информация, что УЕФА рассматривает возможность перенесения финального матча Лиги чемпионов в случае изменения ситуации на границе Украины с Россией.
Финальный матч Лиги чемпионов должен пройти 28 мая. Встреча состоится на стадионе в Санкт-Петербурге.
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