УЕФА отказался переносить финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

Об этом сообщает "Чемпионат".



"УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. Сейчас менять место проведения не планируется", – передает заявление УЕФА российское издание.



Ранее у издания Football London появилась информация, что УЕФА рассматривает возможность перенесения финального матча Лиги чемпионов в случае изменения ситуации на границе Украины с Россией.



Финальный матч Лиги чемпионов должен пройти 28 мая. Встреча состоится на стадионе в Санкт-Петербурге.

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