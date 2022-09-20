Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в facebook .

По его словам, Союз европейских футбольных ассоциаций рассмотрел жалобу РФ с требованием дисквалифицировать Петракова, заявившего, что готов взять оружие в руки и воевать против России, однако ограничился штрафом.

"Истерика россиян по поводу главного тренера Александра Петракова не стоит даже малейшего внимания, потому что их несуразную жалобу УЕФА уже давно рассмотрел. Конечно, никакого решения об отстранении нет и быть не могло. Было предупреждение и незначительный штраф, который УАФ сочтет за честь оплатить ", – написал Павелко.

19 сентября стало известно, что Российский футбольный союз направил в УЕФА письмо с требованием дисквалифицировать Александра Петракова .

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